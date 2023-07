Mieszkańcy gminy Goleniów nie chcą spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych

Mieszkańcy gminy Goleniów protestują przeciwko planom budowy zakładu utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych, bo boją się o swoje zdrowie i środowisko. Działka, na której zakład miałby powstać, należy do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

Mieszkańcy gminy Goleniów protestują przeciwko planowanej budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli spalarni odpadów. W spalarni mają być też utylizowane odpady medyczne, toksyczne, chemiczne - niebezpieczne dla zwierząt i dla ludzi. Mieszkańcy mają obawy odnośnie odpadów, które wcześniej będą magazynowane, a później przetwarzane. Co będzie się przedostawało w wyniku tego do atmosfery?

Maciej Dziadosz, prezes zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, zapewnił zaniepokojonych mieszkańców, że spółka nie sprzedała gruntu, ani go nie wydzierżawiła. - Na tę chwilę powiedzieliśmy, o ile inwestor uzyska wszystkie wymagane zgody i pozwolenia, to my rozpatrzymy możliwość sprzedania mu gruntu - zaznaczył.

Rocznie spalarnia mogłaby przetworzyć nawet 20 tysięcy ton odpadów w trakcie dwóch linii technologicznych. Jak czytamy w raporcie oddziaływania na środowisko, każda byłaby wyposażona w "bardzo zaawansowany" system sterowania i oczyszczania spalin, zgodny z najnowszymi standardami emisyjnymi oraz najlepszymi dostępnymi technologiami. Proces spalania będzie powodował emisję głównie dwutlenku węgla i pary wodnej.

Teraz mieszkańcy mają czas na to, aby składać swoje uwagi i wnioski do decyzji środowiskowej. - Każdy z zainteresowanych mieszkańców może przyjść do urzędu, zapoznać się z raportem i załącznikami do tego raportu oraz złożyć swoje ewentualne uwagi, zapytania do wnioskodawcy. My na etapie tego postępowania będziemy wszystkie te wątpliwości mieszkańców wyjaśniać - informuje Joanna Chilkiewicz, urzędnik w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Działka, na której miałaby powstać spalarnia, należy do lotniska Szczecin-Goleniów. Sam port lotniczy jest niedochodowy i szuka innych możliwości finansowania, w tym przypadku ze sprzedaży działki. To, czy spalarnia powstanie, to decyzja należąca do gminy. Mieszkańcy mają czas na składanie uwag i wniosków do decyzji środowiskowej do 7 sierpnia.

Autor:Bartosz Bartkowiak

Źródło: Fakty po Południu TVN24