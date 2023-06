Miały powstać słynne promy, ale rezultatów nadal nie ma. "Duży znak zapytania jest po stronie finansowej"

07.02.2022 | Miał być prom, a od lat jest tylko stępka. Polska Żegluga Bałtycka zna jej wartość na rynku złomu Politycy opozycji ruszają z kontrolą poselską w Polskiej Żegludze Bałtyckiej, do której należy słynna szczecińska stępka. Chcą wyjaśnić, czy ma ona rzeczywiście zostać zezłomowana. Stępka miała być nowym otwarciem polskiego przemysłu stoczniowego, a pierwszy prom miał pływać już dwa lata temu - wciąż go nie ma. Dlatego jest też doniesienie do prokuratury o możliwej niegospodarności. Jarosław Kostkowski | Fakty TVN