Mąż Jadwigi Emilewicz w radzie nadzorczej Orlen Asfalt. Opozycja mówi o kolejnym "tłustym kocie"

Marcin Emilewicz jeszcze przed rządami PiS-u był kontrahentem Grupy Azoty, ale po dojściu PiS-u do władzy, dostał tam etat. Odszedł stamtąd, kiedy spółka trafiła pod nadzór resortu rozwoju, gdzie wiceszefową była wtedy jego żona - Jadwiga Emilewicz. Jednak to nie był koniec jego kariery, wręcz przeciwnie, bo właśnie wtedy wszystko błyskawicznie przyspieszyło.

Emilewicz przez chwilę pracował w funduszu założonym przez PZU, potem trafił do Orlenu, a wiosną - jak ustaliła Wirtualna Polska - dostał posadę w Orlen Asfalt, spółce córce Orlenu. Jest tam członkiem rady nadzorczej. Koalicja Obywatelska mówi, że to nagroda za to, że Jadwiga Emilewicz po rozpadzie Porozumienia dołączyła do ekipy PiS-u.