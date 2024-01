Małgorzata Gosiewska porównała Kamińskiego i Wąsika do Poczobuta, Nawalnego i Saakaszwilego. "Nie zna wstydu"

W białoruskiej kolonii w Witebsku zmarł Wadzim Chraśko. Nie milkną pytania o los Andrzeja Poczobuta. Nie milkną też apele, by skazanych prawomocnym wyrokiem przez niezawisły sąd polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego nie stawiać w jednym rzędzie z więźniami politycznymi.

W Białorusi doszło do kolejnego zabójstwa więźnia politycznego. Wadzim Chraśko miał 50 lat. Skazany był na trzy lata kolonii karnej za przekazanie datków na pomoc osobom represjonowanym i organizacjom pozarządowym. Przebywał w kolonii karnej w Witebsku. Był chory. Do szpitala trafił, kiedy było już za późno. - To już czwarty przypadek, kiedy umiera więzień polityczny w ostatnim roku na Białorusi. Niestety nie widzimy tu pozytywnych rozwiązań i perspektyw. Bo Łukaszenka nie chce wyzwalać więźniów politycznych. Wsadza każdego dnia kolejnych - podkreśla Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista. Według szacunków - w białoruskich więzieniach może przebywać nawet 5000 więźniów politycznych. Trafiają tam, bo nie zgadzają się z polityką prezydenta Łukaszenki, nie chcą żyć w kraju skorumpowanym i podległym Rosji. Płacą za to wysoką cenę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: W białoruskiej kolonii karnej zmarł więzień polityczny

Tymczasem posłanka PiS Małgorzata Gosiewska umieściła na portalu X grafikę, która zrównuje skazanych za nadużycia władzy Kamińskiego i Wąsika z więźniami politycznymi. - Ta niewiasta oszalała po prostu. Ta niewiasta nie zna wstydu - ocenia Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej".

Na grafice - obok Wąsika i Kamińskiego - są Aleksiej Nawalny, Andrzej Poczobut i Micheil Saakaszwili. - Więzień polityczny na Białorusi to przedewszytskim osoba, która ma aktywną postawę obywatelską. Ma jakąś aktywną pozycję. To osoba walcząca o wolność, walcząca o prawdę - podkreśla Marek Zaniewski ze Stowarzyszenia Polaków na Białorusi.

Rozwiń

Kim jest więzień polityczny?

Aleksiej Nawalny jest liderem rosyjskiej opozycji. To właśnie działalność polityczna była powodem kilku procesów, których łączna kara wynosi 30 lat pozbawiania wolności. Przebywa w kolonii karnej na Syberii. O nim z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest więźniem politycznym. - Wiem, że wszystkie sprawy karne przeciwko mnie zostały sfałszowane. Wszystkie te straszne historie, które opowiadają i próbują o mnie opowiedzieć, są kłamstwem i przyznał to też sąd. Próbują mnie wsadzić do więzienia w związku ze sprawą, którą trybunał europejski rozstrzygnął na moją korzyść. Niczego się nie boję i was też wzywam, żebyście się nie bali - mówił w 2021 roku Nawalny.

Rozwiń

Andrzej Poczobut to działacz mniejszości polskiej na Białorusi. W politycznym procesie zarzucono mu podżeganie do nienawiści, rehabilitację nazizmu i wzywanie do działań na szkodę Białorusi. Skazany został na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Na ten moment wiadomo, że przebywa w celi, ma ograniczony dostęp do potrzebnych leków i wychodzi na godzinę dziennie na spacerniaku. O Andrzeju Poczobucie z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest więźniem politycznym. - Andrzej jest człowiekiem zasad. Nie chce stać się kartą przetargową. On wie, że nie zrobił nic złego. On po prostu promował ideę demokracji białoruskiej, a teraz jest w więzieniu. Chcą go złamać fizycznie oraz moralnie - podkreśla Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji.

Rozwiń

Micheil Saakaszwili jest byłym prezydentem Gruzji. W więzieniu odbywa wyrok za nadużywanie władzy. On sam, jak i jego zwolennicy, uważają, że ta kara jest motywowana politycznie, a cała operacja przeciwko niemu kierowana jest z Kremla. Saakaszwili o sobie mówi "osobisty więzień Putina". To z jego rozkazu miał zostać otruty, torturowany i wyśmiewany.

PiS twierdzi, że Wąsik i Kamiński to więźniowie polityczni. Głos zabrała Amnesty International Arleta Zalewska/Fakty TVN

Skazani w uczciwym procesie

- Minister Kamiński ma opiekę lekarską, szczegółową i bardzo dokładną. Minister Wąsik również. Nie spadnie im włos z głowy podczas odbywania kary. Natomiast więzień polityczny nie wie, czy dożyje do końca dnia - mówi Bartosz Wileński z "Gazety Wyborczej".

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli skazani w uczciwym i transparentnym procesie. Z możliwością odwołania i zaskarżenia decyzji niezawisłego sądu.

Autor:Artur Molęda

Źródło: Fakty po Południu TVN24