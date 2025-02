Liderzy Unii Europejskiej reagują na groźby Donalda Trumpa. "Na szali jest bardzo wiele"

Prezydent Donald Trump rozważa nałożenie ceł na towary z Unii Europejskiej. We wtorek w ramach polskiej prezydencji unijni ministrowie na nieformalnym posiedzeniu zajęli się tym tematem i ewentualną odpowiedzią. W poniedziałek sprawa ceł była też przedmiotem dyskusji na nieformalnym szczycie unijnych liderów, który był poświęcony kwestiom bezpieczeństwa.

O tych wątpliwościach we wtorek w Warszawie rozmawiali unijni ministrowie do spraw konkurencyjności. Spotkanie potrwa dwa dni i jednym z celów jest wypracowanie wspólnego podejścia do handlowych partnerów zewnętrznych, w tym właśnie Stanów Zjednoczonych.