Rząd musi się mierzyć z protestem Związku Leśników Polskich, żądaniami dymisji ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski, wycofania moratorium na wycinkę drzew oraz szacunku do ich zawodu. Na drugim biegunie są ekolodzy i ich kontrmanifestacje. Rządzący już w kampanii wyborczej obiecywali, że uchronią przed wycinką 20 procent najcenniejszych polskich lasów i zreformują Lasy Państwowe.

Leśnicy, w Dniu Leśnika, protestują przeciwko ograniczeniu wycinki lasów. Ich zdaniem Ministerstwo Klimatu i Środowiska sugeruje się opiniami organizacji pozarządowych, które nijak nie mają się do ochrony przyrody.

- Ich logika i sposób działania rządzą się narracją z góry, że wszystko, co jest wbrew przyrodzie, w ich ocenie jest złe. Natomiast my, jako leśnicy, doskonale sobie zdajemy sobie sprawę, że trzeba pogodzić te dwa interesy: ochronę przyrody i gospodarkę - mówi Bartłomiej Łaski z Nadleśnictwa Miękinia.

- Umowa koalicyjna nakłada na ministerstwo kierunek dość jasny - 20 procent wyłączenia z najcenniejszych obszarów przyrodniczych z wycinki i objęcia ich większą ochroną, i dokładnie w tym kierunku podążamy, moratorium to było niewiele powyżej jednego procenta terenu, mamy jeszcze wiele do zrobienia - argumentuje Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

Leśnicy jednak domagają się dymisji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. - Mogą ostatecznie doprowadzić do utraty bioróżnorodności, zachwiania ich trwałości, do załamania funkcjonowania branży drzewnej poprzez ograniczanie wycinek zupełnie bezrefleksyjne i bez głębszych analiz - zwraca uwagę Bogusław Młynarczyk, przewodniczący ZLP w RP Regionu Krakowskiego.

Kontrmanifestacja aktywistów

- Ich protesty wynikają z jednej strony z lęku, że to będzie poszerzane i słusznie, bo będzie, a z drugiej strony prawdopodobnie chodzi o obronę pewnej grupy swoich stanowisk, swoich zysków - uważa Grażyna Węglarczyk ze Stowarzyszenia Polska 2050 w Małopolsce i Grupy Ekologicznej.

Zapewniają o swoich dobrych intencjach

- Inaczej rozumiemy słowo las. Dla leśnika las jest czymś, co się sadzi, czeka się, żeby dojrzało, czyli osiągnęło wiek rębny i wtedy należy te drzewa ściąć, bo potem drewno się marnuje, jak stoi. Dla przyrodnika nawet drzewo, które usycha, się nie marnuje, bo jest źródłem następnego życia - zwraca uwagę Grażyna Węglarczyk. Leśnicy mają nieco odmienne zdanie. - Drzewa, które są stare, są wycinane, sadzone są nowe. Jest cały czas ciąg, nie mam starych drzew, są rezerwaty wyznaczone, do rezerwatu wejście jest ograniczone, bo drzewo jak jest stare, to jest niebezpieczne - mówi Wojciech Sennik z Nadleśnictwa Niepołomice.