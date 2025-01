Lębork: 12-latek i jego labrador znaleźli w rowie zmarzniętego pieska. Chłopiec wezwał pomoc

Szybka akcja ratunkowa

- Zapamiętałem to, że piesek wpadł do rowu - mówi najmłodszy chłopiec Adam Mras. - On to tak przeżywał, że ten piesek się trzęsie, że piszczy, i popłakał się prawie, i w tym czasie właśnie mój starszy brat Dawid pilnował pieska, a ja szybko pobiegłem do domu po trochę suchej karmy i kocyk - wspomina Aleksander Mras.