Lasy Państwowe zmieniają zdanie w sprawie osieroconego rodzeństwa. "Możemy na chwilę spać spokojnie"

czytaj dalej

Prezydent nie umie się pogodzić z tym, że jego kryształowo czyści przyjaciele, pan Wąsik, pan Kamiński, okazali się prawdziwymi przestępcami - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jacek Karnowski z klubu KO, odnosząc się do komunikatu Kancelarii Prezydenta dotyczącego działań podjętych w sprawie ustawy budżetowej. Jan Maria Jackowski, były parlamentarzysta, ocenił, że skierowanie tej ustawy w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego można porównać do zachowania "kogoś, kto wiesza strzelbę na ścianie tak, żeby zaznaczyć, że być może ta strzelba w drugim, trzecim akcie, jakimś innym momencie, zostać użyta".