Radnym małopolskiego sejmiku po raz kolejny nie udało się wybrać nowego marszałka województwa. Choć PiS ma w sejmiku większość, to kandydatura rekomendowanego przez władze partii Łukasza Kmity znów przepadła. Pat w Małopolsce każe też pytać, co z potęgą prezesa Jarosława Kaczyńskiego i czy jego przywództwo jest w poważnym kryzysie?

Łukasz Kmita przepadł po raz piąty w głosowaniu małopolskiego sejmiku jako kandydat PiS na marszałka tego województwa. Jego porażka dziwi, bo to kandydat z poparciem najmocniejszym z możliwych w partii. - Miałem jednogłośna, pozytywną rekomendację całego komitetu politycznego - mówi Łukasz Kmita. - Prezes Jarosław Kaczyński wyznaczył osobę kompetentną - zapewnia Marlena Maląg, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Jednocześnie pojawia się pytanie, czy małopolski pat to szerszy problem ugrupowania, które oddało władzę. - Stosunki w Prawie i Sprawiedliwości zawsze oparte były na takim zamordystycznym prawie na zasadzie: albo jesteś z nami, albo cię zniszczymy - ocenia Paweł Poncyljusz, były poseł Prawa i Sprawiedliwości i były poseł Platformy Obywatelskiej.

Ta partyjna doktryna według polityka, który kilkanaście lat temu był blisko Jarosława Kaczyńskiego, właśnie przestaje obowiązywać, bo mniej władzy oznacza mniej stanowisk do podziału. Choć akurat w małopolskim sejmiku klub PiS-u po kwietniowych wyborach miał większość.

- To powoduje, że co poniektórzy działacze Prawa i Sprawiedliwości mówią: a może już nie musimy tak bardzo godności swojej chować do kieszeni - mówi Poncyljusz.