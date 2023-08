Samorządowcy czekają na fundusze z KPO. "Brak pieniędzy powoduje, że nie możemy ruszyć z miejsca"

Niewypłacane Polsce miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy to dla gmin, powiatów i miast wstrzymanie ich rozwoju. Gotowe projekty inwestycji leżą w szufladach, ale do ich realizacji potrzebne są unijne pieniądze

- Mamy miejsce, gdzie możemy postawić farmę fotowoltaiczna, tylko nie mamy środków, żeby to zrobić - wskazuje prezydent Malborka. - Został nam duży projekt związany z budową od podstaw oczyszczalni ścieków - informuje Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. - Kwestia budowy obwodnicy, która dałaby możliwość stworzenia 600 hektarów powierzchni inwestycyjnych - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. To tylko kilka przykładów z różnych części kraju, ale wszędzie słychać, że to kluczowe inwestycje. - To wszystko bez tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie będzie możliwe - zaznacza Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.