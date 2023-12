Nowy rząd zapowiada przyspieszenie w sprawie środków na KPO. "W Polsce następuje w tej chwili renesans rządów prawa. Nikt nie ma co do tego wątpliwości"

czytaj dalej

To haniebny akt antysemityzmu - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator Gabriela Morawska-Stanecka (Koalicja Obywatelska) o skandalu z Grzegorzem Braunem w Sejmie. Poseł Konfederacji złapał za gaśnicę w holu sejmowym i zgasił świece chanukowe. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Trzecia Droga) powiedział, że "to jest szokujące". - I dzisiaj haniebne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość usiłuje winę za ten incydent zwalić na marszałka Hołownię. To jest kolejny akcent politycznego chamstwa - ocenił.