Koniec roku szkolnego. Lewica i Stowarzyszenie Nowa Generacja wystawiły świadectwa dla Przemysława Czarnka

Uczniowie świętują początek wakacji, ale w edukacji nie ma czego świętować. Minister Przemysław Czarnek - jak mówi - jest z siebie zadowolony i chyba tylko on, bo Stowarzyszenie Nowa Generacja i Lewica wystawiły mu ocenę niedostateczną, bez promocji do następnej klasy. Jednocześnie nauczyciele martwią się brakami kadrowymi, a problemem szkół jest wciąż gigantyczne niedofinansowanie.

To nie był łatwy rok szkolny - tuż po pandemii, w przepełnionych szkołach i z gigantycznymi problemami kadrowymi, ale minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek jest z siebie zadowolony. W szkole specjalnej w Kozienicach na Mazowszu minister i premier Mateusz Morawiecki wymieniali sukcesy rządu na polu oświaty. Za sukces numer jeden uznali przedmiot historia i teraźniejszość..

- To był rok szkolny, w którym 350 tysięcy młodzieży uczyło się po raz pierwszy od niepamiętnych czasów historii najnowszej w ramach historii i teraźniejszości - mówił minister edukacji.

Sukces numer dwa to - jak słyszymy - inwestycje w edukację. - To był rok gigantycznych inwestycji - podkreślał Czarnek.

Przemysław Czarnek podsumował rok szkolny 2022/2023 TVN24

Miejsce odwiedzin premiera i ministra nie było przypadkowe, bo dzięki rządowej dotacji szkoła specjalna w Kozienicach mogła przenieść się do obecnego budynku. Wcześniej działała w starym klasztorze. - To było możliwe dzięki naprawie finansów publicznych i teraz z tych pieniędzy zabranych mafiom inwestujemy właśnie w takie szkoły - mówił szef rządu. - Tylko podczas ostatniego roku szkolnego z dwóch rozdań, z dwóch tur Polskiego Ładu Inwestycyjnego, samorządy w całej Polsce pozyskały 5,2 miliarda złotych na inwestycje w oświacie - wskazywał minister edukacji.

Jednak o 40 milionach złotych, które poszły na wille i apartamenty dla organizacji zaprzyjaźnionych z ministrem czy innymi politykami partii rządzącej, Przemysław Czarnek już nie wspomniał. - Już wiemy, czym w tym roku zajmował się pan minister: rozdawnictwem pieniędzy i willi dla swoich kolegów - komentuje Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy.

Przemysław Czarnek podsumował rok szkolny 2022/2023 TVN24

Świadectwo dla ministra Czarnka

W piątek posłanki Lewicy i osoby związane z Platformą Obywatelską Stowarzyszenie Nowa Generacja wystawiły świadectwo ministrowi Czarnkowi.

- Dziś wystawiamy świadectwo Czarnkowi i jego rządom w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Niestety, średnia ocen to 1.0 - panie ministrze, to nie jest powód do dumy - mówił Mikołaj Figlarski ze Stowarzyszenia Nowa Generacja. - Za butę, arogancję i bezczelność Przemysławowi Czarnkowi z całą pewnością należy się ocena celująca - oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. - Gdyby minister edukacji był uczniem szkoły albo studentem, to nie dostałby promocji do następnej klasy - wskazywała Krystyna Szumilas, posłanka Koalicji Obywatelskiej i była minister edukacji.

Do zarzutów Lewicy i Stowarzyszenia Nowa Generacja odniósł się rzecznik rządu. - Trudno, żeby panu Przemysławowi Czarnkowi nie dać promocji do kolejnej klasy, bo nie dość, że skończył wszystkie klasy, to skończył studia i został jeszcze doktorem habilitowanym - skomentował Piotr Muller.

Młodzi, w przeciwieństwie do rzecznika rządu, całkiem na poważnie mówią o przeładowaniu podstawy programowej, o braku szacunku dla dziewczynek czy dla mniejszości, o wyśmiewaniu nauczycieli, ale na świadectwie znalazły się też uwagi dotyczące choćby prawicowej indoktrynacji dzieci.

- Polska oświata stała się szczujnią przede wszystkim dlatego, że do szkoły zostały wprowadzone przedmioty takie jak HiT - uważa Antoni Chudzicki, szef Nowej Generacji w Kielcach.

"Willa plus". Zakupiono łoże Augusta III Sasa. Teraz musi zostać zwrócone Maciej Mazur/Fakty TVN

Problemy polskich szkół

Największym problemem szkół - jak słyszymy - jest wciąż gigantyczne niedofinansowanie. - Dla ministra edukacji największym zagrożeniem dla polskiej oświaty jest neomarksizm i lewica, a dla polskiej szkoły tak naprawdę i dla tych, którzy w tej szkole są, jej olbrzymie niedofinansowanie. Tu nie chodzi tylko o pensje nauczycieli, którzy odchodzą z zawodu, bo za mało zarabiają, ale też o takie codzienne rzeczy - zwraca uwagę Justyna Suchecka, dziennikarka tvn24.pl.

Jak policzyli autorzy strony Dealerzy Wiedzy, w połowie czerwca było już 18 tysięcy wakatów nauczycielskich. To o prawie 5 tysięcy więcej niż rok temu o tej porze, czyli problem braku nauczycieli będzie narastał. - Odchodzili nauczyciele bardzo zaangażowani, dobrze przygotowani do zawodu, ze łzami w oczach, bo kochają tę pracę i chcieli zostać, ale utrzymać się w Warszawie za te pieniądze, utrzymać swoją rodzinę, było to niemożliwe - mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.

Od dyrektorów słyszymy też o przepełnionych szkołach, ale i o fatalnej kondycji psychicznej dzieci. - Myślę, że jeszcze większym wyzwaniem będzie przyszły rok, kiedy tych uczniów przyjdzie jeszcze więcej - o trzy oddziały więcej niż w tym roku, więc będzie bardzo ciasno - informuje Jerzy Olczak, dyrektor IV LO w Szczecinie. - Dzieci zestresowane, dzieci z problemami psychologicznymi i również psychiatrycznymi. Pojawiły się takie rzeczy jak samookaleczenia - wymienia Kozakiewicz.

Kolejnym problemem jest kondycja fizyczna dzieci i lekcje WF-u. - Największy sukces ministra edukacji: to, że badania na temat sportu zostały przeprowadzone, że zajęcia zostały ciepło przyjęte w szkołach, ale równocześnie nie idzie to w parze z tak dużymi potrzebami, tak dużymi potrzebami, jakie ma dzisiaj szkoła - wskazuje Justyna Suchecka.

Nie widać także perspektyw na podwyżki dla nauczycieli. Pracownicy szkół mogą za to liczyć na jednorazowy dodatek, który zostanie wypłacony najprawdopodobniej tuż przed wyborami.

"Pani woźna, której praca też jest ważna, więcej będzie zarabiać niż młody nauczyciel" Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24

Autor:Martyna Olkowicz

Źródło: Fakty po Południu TVN24