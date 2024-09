Każda pomoc jest teraz na wagę złota. Co się przyda powodzianom?

czytaj dalej

Odrobiliśmy lekcję po 1997 roku. Myśmy naprawdę się dobrze do tej powodzi przygotowywali - mówił w niedzielę w "Faktach po Faktach" senator i były prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Zaznaczył jednocześnie, że "nie chodzi o to, żeby tylko obronić miasto". - Są takie miejscowości, gdzie są stare wały poniemieckie, gdzie może dojść do przesiąków, może dojść do przerwania wałów - alarmował. W Lądku Zdroju na Dolnym Śląsku trwa sprzątanie po wielkiej wodzie. Skala zniszczeń jest ogromna. - To był obrazek armagedonu - mówił dziennikarz TVN24 Radomir Wit.