Tworzenie roli

Joanna Kulig: Myślę, że na pewno gdzieś łatwiej było mi zrozumieć moją postać, bo w ogóle też spędziłam sporo czasu przed zdjęciami (na zwiedzaniu - przyp. red.). Byłam wtedy w Los Angeles, później w Nowym Jorku i rzeczywiście to jest taki kraj imigrantów. Bardzo pomogło mi to, że byłam na próbach u Rebeki. Ona mnie zaprosiła do swojego domu, mieszkałam z nią tydzień.

Nowa rzeczywistość

Dlatego, że zawód aktora, jeszcze jak się tyle podróżuje i lata, to są czasami rzeczy, które przychodzą nagle. Staram zawsze jakoś tak podchodzić do tego, jak do nowej przygody. Staram się podchodzić do tego, że rodzina gdzieś jest najważniejsza, żeby to podporządkowywać, ale wymaga to takiego spokoju. Chyba trochę już się więcej nauczyłam, bo na początku to było trochę dla mnie przytłaczające.