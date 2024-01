Jarosław Gowin ma być pierwszym świadkiem komisji śledczej ds. wyborów kopertowych

czytaj dalej

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda w "Faktach po Faktach" powiedział, że najprawdopodobniej rosyjska rakieta wleciała na teren Polski w ubiegłym tygodniu przez błąd, ale niewykluczone jest, że Rosjanie "testują, czy nasze procedury działają i czy w odpowiednim momencie jest reakcja ze strony Polski". - Jest to też okazja, żeby pokazać Zachodowi, żeby ludzie nie przyzwyczajali się do tej wojny - stwierdził Bejda, odnosząc się do działań wojennych w Ukrainie.