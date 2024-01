Jarosław Gowin będzie zeznawał ws. "wyborów kopertowych". Trela: dołoży kilka pikantnych szczegółów

We wtorek odbędzie się posiedzenie komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Pierwszym świadkiem zostanie Jarosław Gowin - były koalicjant Jarosława Kaczyńskiego. Po Gowinie przed komisją ma się stawić między innymi - Elżbieta Witek, Jacek Sasin i Mateusz Morawiecki.

Jarosława Gowina nie ma już w polskiej polityce, ale we wtorek cała uwaga w Sejmie będzie skupiona właśnie na nim. - Jarosław Gowin dołoży do tych powszechnie obowiązujących informacji jeszcze kilka takich pikantnych szczegółów - twierdzi Tomasz Trela, poseł Lewicy.

PiS sugeruje, że Gowin chce wrócić do polityki i do Platformy Obywatelskiej. - Myślę, że Jarosław Gowin podjął taką wewnętrzną decyzję o powiedzeniu prawdy. O tym, co się działo w rządach PiS-u, w których on też uczestniczył. Nie chciałbym, żeby to przesłuchanie jakby wybielało tamten czas aktywności Jarosława Gowina, bo brał w tym wszystkim udział, jak pamiętam, ale się nie cieszył, ale prawda jest potrzebna - przekonuje Bartosz Arłukowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej.