Jak Polacy spędzają majówkę? Jedni stawiają na odpoczynek od zgiełku miasta, inni wybierają city break

Majówka w Janowie Podlaskim to czas odcięcia się od codzienności. - Żeby odpocząć od tego zgiełku, codzienności i wielkich miast, to tutaj rzeczywiście można odpocząć. Jest cisza, spokój - mówi jedna z turystek odwiedzających Janów Podlaski.

Mikołajki z kolei to doskonałe miejsce do wypoczynku dla tych, co lubią żeglować. - Trzeba czerpać przyjemność ze wszystkiego: ze słoneczka, z wiatru, z wody. Cieszyć się rodzinką i nie myśleć o pracy - mówi jedna z turystek w Mikołajkach. Wielu turystów na długi weekend wybrało Zakopane. Słoneczna pogoda i wiosenna aura przyciągnęły tłumy. - Niesamowite. Rzadko się trafia taki weekend majowy, jak w tym roku. No przyjeżdżamy tu praktycznie co roku, ale ten rok jest naprawdę wyjątkowy. Cieplutko, fajnie i to jest nasza ulubiona trasa - mówi jeden z turystów w Zakopanem.