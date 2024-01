Co z polskimi samochodami elektrycznymi? "Było dużo mówione, bardzo mało zrobiono"

Co dalej z fabryką Izery? Nowy rząd także w przypadku tej inwestycji musi podjąć decyzję. Na razie przyszedł czas na audyt. Jeden ze sztandarowych projektów PiS już pochłonął 300 milionów złotych. A nie ma ani fabryki, ani tym bardziej miliona polskich elektryków na dogach. Jest za to wykarczowany las.

Miał być polski samochód jak marzenie, może pozostać samo marzenie o polskim samochodzie, bo Izera, a właściwie całe jej przedsięwzięcie łącznie z zapowiadaną fabryką w okolicach Jaworzna, ma być poddane audytowi. - Trzeba zrobić bilans otwarcia, trzeba sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja tego projektu no i podjąć ostatecznie decyzję, co z tym zrobić - uważa minister nauki Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy.

Inwestycja wyraźnie zwolniła i jest na zakręcie. Pytanie, co dalej. Decyzja będzie należała do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a tam już na dzień dobry stawiane są poważne pytania. - Czy to jest realizowalne wobec faktu, że było dużo mówione, bardzo mało zrobiono. Czyli jest bardzo duża wokół tego zbudowana propaganda, a tak na prawdę, jak zajrzeć, proces inwestycyjny w jakiejś mikroskali ruszył - podkreśla Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.