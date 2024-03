Trzy ministerstwa łączą siły, by pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym. To wszystko w ramach kończącego się Tygodnia Zdrowia Psychicznego zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji. Ważne są też inicjatywy oddolne. W Gdańsku radni zdecydowali o wsparciu finansowym dla Fundacji FOSA, która prowadzi Forum Młodzieży Niebieskie Trampki.

Ani nazwa, ani miejsce nie są przypadkowe. "Niebieskie trampki" to punkty wsparcia dla dzieci i młodzieży, które znajdują się na terenie dwóch galerii handlowych w Gdańsku.

- "Niebieskie trampki" to jest symbol naszych odbiorców, czyli młodzieży. Kroki ku życiu, czyli pomagamy tej młodzieży twardo i śmiało iść do przodu - wyjaśnia Tatsiana Mironenko, koordynatorka Forum Młodzieży Niebieskie Trampki. - Galerie handlowe są takim podwórkiem XXI wieku i młodzież tutaj jest, ale przez to, że dużo tutaj czasu spędza, to też spotykają ich w tym miejscu kryzysy - podkreśla Dastin Suski, wiceprezes Fundacji FOSA.

Ci, którzy przyszli do punktu, mają od 14 do 18 lat i czasami borykają się z samotnością, niską samooceną, a nawet zaburzeniami depresyjnymi. - To jest miejsce potrzebne, bo tu są dorośli ludzie, którym ja mogę zaufać - mówi Anhelina. - Przyszedłem tu posiedzieć, spędzić miło czas, wyciszyć się - dodaje Max.

Młodzież w punktach może porozmawiać o tym, co ich dręczy, z czym sobie nie radzi, albo po prostu spędzić wolny czas inaczej niż w domu. W "Niebieskich trampkach" czekają na nich psychologowie, pedagodzy i terapeuci. - Streetworker zajmuje się tym, że wyłapuje młodzież, analizując wygląd, oznaki samookaleczenia, zapłakane oczy, albo wstanie po jakiś używkach - wyjaśnia Tatsiana. Jak ktoś tonie, to często go nie słychać i my musimy być uważni na te osoby, które zaczynają tonąć w kryzysie - podkreśla wiceprezes Fundacji FOSA.

Po szkole w punktach czas spędza średnio 50 nastolatków. Każdego dnia przychodzi kilka nowych osób.

Forum Młodzieży Niebieskie Trampki prowadzone jest przez Fundację FOSA, która na co dzień pomaga osobom w kryzysie emocjonalnym. Działają od kilku lat, W tym czasie udało im się ocalić niejedno życie. - Dużo takich sytuacji było w skali roku, przede wszystkim próby samobójcze - informuje koordynatorka Forum Młodzieży Niebieskie Trampki. - Te wszystkie działania są ważne po to, że jak nie będziemy danej osoby słyszeć, to możemy zauważyć, że ta ręka spod tafli wody zaczyna się wyciągać i ktoś może potrzebować, żeby tę rękę do niego wyciągnąć - zaznacza Dastin Suski.

Obecność prezydent Gdańska i radnych w Forum Młodzieży nie była przypadkowa. Organizacja na kolejne 3 lata otrzymała dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości miliona i 50 tysięcy złotych. - Samotność to jest takie słowo, które jest bardzo istotne, jeżeli mówimy o chorobach zdrowia psychicznego, szczególnie o depresji - mówiła gdańska radna Beata Dunajewska.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że z powodu zaburzeń depresyjnych w ubiegłym roku leczyło się ponad 9 tysięcy dzieci w wieku od 14 do 18 lat. - Kiedy rozmawiamy o depresji, to chyba najbardziej istotne jest słowo - które bardziej pasuje do policji - prewencja, przede wszystkim prewencja - podkreślała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Ta prewencja nie jest możliwa bez wsparcia finansowego - tłumaczy prezes Fundacji. - Utrzymanie kadry i utrzymanie standardu pomocy - to wszystko to są finanse. Dzięki zrozumieniu i dzięki funkcjonowaniu tego programu w Gdańsku jest to możliwe - podkreśla Alina Kaszkiel-Suska, prezes Fundacji FOSA.

W sumie na kolejną edycję gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego miasto przeznaczyło ponad 4 miliony złotych.

- W Gdańsku obecnie jest ponad 200 miejsc, w których można uzyskać pomoc, jeżeli chodzi o problemy zdrowia psychicznego - informuje Dunajewska. Gdzie szukać pomocy, można dowiedzieć się na stronie internetowej https://wsparciewgdansku.pl/.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

