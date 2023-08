Fizyczne interwencje, wykluczanie posłów, zakulisowe konsultacje. Parlamentaryzm za rządów PiS

czytaj dalej

Czy sztuczna inteligencja jest w stanie odczytać to, co dzieje się w umyśle człowieka? Naukowcy z Singapuru twierdzą, że ich technologia jest w stanie to zrobić. Pod warunkiem, że ma odczytać myśli konkretnego człowieka. To rozwiązanie ma być rewolucją choćby dla pacjentów, którzy nie są w stanie mówić.