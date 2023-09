Film "Kobieta z..." walczy o główną nagrodę w Wenecji. Joanna Kulig o doświadczeniach przy pracy nad obrazem

czytaj dalej

9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego. Data nie jest przypadkowa. Symbolizuje dziewięć miesięcy ciąży, bo FAS to zespół chorobowy diagnozowany u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Fundacja "Dom w Łodzi" po raz kolejny przygotowała kampanię społeczną, by w ten sposób zwrócić uwagę na problem i przekonać kobiety ciąży do mówienia "nie", kiedy proponuje im się alkohol.