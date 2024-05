Marzenie dilerów, koszmar uzależnionych. Fentanyl zabija na masową skalę. Kolejny rok z rzędu ponad 100 tysięcy Amerykanów zmarło z powodu przedawkowania tego narkotyku i choć są podejmowane próby walki z epidemią, to za wcześnie by mówić, że są skuteczne. A problem rozlewa się po całym świecie. Dotyczy także Europy, także Polski.

- Mój syn, Emilio, miał 19 lat. Miał potworny ból zęba i ktoś w pracy dał mu tabletkę. Nie miałam zielonego pojęcia o narkotykach czy tabletkach, ale to, co wziął mój syn, okazało się czystym fentanylem - opowiada Cammie Velci, matka ofiary przedawkowania fentanylu.

Co roku z powodu przedawkowania ginie ponad 100 tysięcy Amerykanów

Ten narkotyk to marzenie dla dilerów, koszmarna używka dla uzależnionych. Fentanyl jest łatwy i tani w produkcji, ale minimalne przedawkowanie może doprowadzić do zgonu. To opioid wykorzystywany do uśmierzania bólu, ale jednocześnie substancja silnie uzależniająca. Fentanyl jest 50 razy silniejszy niż heroina.