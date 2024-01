Dzień na planie filmowym, unikalna kurtka czy werble z autografem. Artyści przygotowali wiele aukcji dla WOŚP

Muzycy wystąpią w telewizyjnym studiu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na błoniach Stadionu Narodowego tuż przed światełkiem do Nieba zaśpiewa zespół Tulia. - Postaramy się umilić i ładnie zapowiedzieć to światełko do nieba, które jest bardzo wymowne, jest takim ciepłym momentem całej Orkiestry. Bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny wziąć w tym udział. Każda z nas od dziecka wspiera WOŚP, wiec jest to dla nas fantastyczne wydarzenie - mówi Patrycja Nowicka, członkini zespołu Tulia.