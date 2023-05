"Badamy nie tylko Mamy". Wyjątkowa akcja ma zachęcić kobiety do profilaktyki nowotworowej

Troska o zdrowie najbliższej osoby to piękny prezent, a w myśl hasła "Badamy nie tylko mamy" wszystkie kobiety są adresatkami tej akcji. Amazonki zachęcają do profilaktyki w kierunku nowotworów piersi. W niemal stu polskich miastach tłumaczą i edukują. Wiedzy na ten temat nigdy dość.

Każda mama w swoje święto chętnie przyjmie okolicznościowy bukiet, ale namówienie jej na profilaktyczne badania piersi to najlepszy prezent. Nie chodzi tylko o mamy, ale też o babcie, żony, partnerki, siostry, córki czy przyjaciółki. Z bardzo prostego powodu - takie badanie może uratować życie.

Pani Anna jest nauczycielką w liceum i do stoiska Amazonek w Chorzowie przyszła razem ze swoimi uczennicami. - Profilaktyka od lat najmłodszych jest po prostu bardzo ważna. Im wcześniej zaczniemy, tym też dla nas lepiej. Szybciej jesteśmy w stanie wykryć jakieś niepokojące nas zmiany i też dziewczyny powinny po prostu wiedzieć, w jaki sposób się badać i jak to robić prawidłowo - wyjaśnia Anna Mizerska, nauczycielka biologii, III Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie.

Tego, jak się badać, mogą się nauczyć panie oraz panowie - w 97 miastach w całej Polsce w ramach akcji "Badamy nie tylko mamy", która jest organizowana przez Federację Amazonek. - Ma na celu uświadomić wszystkim kobietom, jak ważna jest profilaktyka raka piersi, jak ważne są badania - dodaje Zofia Błasińska, przewodnicząca Stowarzyszenia Amazonek "Nadzieja" w Chorzowie. Pani Zofia na raka piersi zachorowała, gdy miała 37 lat. Dziś sama chce uczyć inne kobiety, jak zapobiegać lub rozpoznać chorobę. - Mamy tutaj fantomy piersi przede wszystkim i tu będzie nauka samobadania. Krok po kroku jak trzeba dokładnie badać swoje piersi - wyjaśnia Zofia Błasińska.

Do badań zachęca też Pierwsza Dama RP. - Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w akcji "Badamy nie tylko mamy" we wszystkich tych miastach, gdzie będzie ona prowadzona - apeluje Agata Kornhauser-Duda. Regularne samobadanie pozwala na wykrycie nowotworu we wczesnym etapie, kiedy choroba nie daje jeszcze objawów. To z kolei gwarantuje, że rozpoczniemy wcześnie leczenie i znacząco zwiększymy szanse na wyleczenie.

Społeczna nieświadomość

- To się robi powoli choroba cywilizacyjna, przewlekła. Natomiast jeszcze się borykamy cały czas z taką świadomością, że rak to wyrok, rak to koniec. Niesie ze sobą to określenie bardzo dużo negatywnych, trudnych emocji - mówi Joanna Gajda-Spisak, psycholog i psychoonkolog.

W XXI wieku raka piersi da się wyleczyć. Amazonki w Chorzowie, Policach czy Białej Podlaskiej są tego przykładem. - Rak nie wybiera, rak nie ma metryki, coraz młodsze osoby chorują. Także warto robić takie akcje - uważa Zofia Błasińska.

Wielu kobietom trzeba, niestety, o tym przypominać. Na bezpłatne w ramach NFZ badania mammograficzne i cytologiczne wciąż zgłasza się stosunkowo niewiele Polek. - USG piersi, jako podstawowe badanie przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych, powinno być wykonywane od 35. roku życia co roku. Wcześniej u kobiet młodszych, bo nowotwory u kobiet młodszych również się zdarzają coraz częściej. Pierwsze badanie powinno być wykonane przed pierwszą ciążą - przekonuje doktor Przemysław Król, chirurg z Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Brak czasu to najczęstsza wymówka. Tyle, że mammografia czy badanie USG trwa zdecydowanie krócej niż wizyta u fryzjera czy kosmetyczki. To prezent, który każda z nas może sama sobie podarować. Niezależnie od tego, czy jest mamą. Specjaliści radzą, by takie samobadanie wykonywać raz na miesiąc. Niezależnie od wieku kobiety.

Autor:Marta Balukiewicz

Źródło: Fakty po Południu TVN24