Dziecko w rozgrzanym aucie. Eksperci przypominają, co robić w takich sytuacjach

Liczy się każda minuta

- Dochodzi do hipertermii. Człowiek czuje jakby płonął, dosłownie jakby płonął. W końcowym etapie dochodzi do utraty przytomności. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia - podkreśla dr n. med. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego.

Dziecko w rozgrzanym aucie - jak postępować?

Wyjętego z auta malucha należy jak najszybciej przenieść do cienia i wezwać karetkę. Jeśli dziecko jest przytomne - podać chłodną, ale nie zimną wodę. Tak, by nie wywołać szoku termicznego.

Doktor Sutkowski wyjaśnia, że jeśli osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, to kładziemy ją w pozycji bocznej ustalonej i schładzamy. - Jeśli doszło do zatrzymania krążenia, to prowadzimy resuscytacje - dodaje. - Najważniejsze to, żeby działać szybko i sprawnie. Nie myśleć o niczym innym tylko o życiu i zdrowiu osób bądź zwierząt, które znajdują się w środku pojazdu- apeluje Januszkiewicz