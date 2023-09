Dwie niedziele handlowe w miesiącu, dobrowolny ZUS, mniejszy VAT. Propozycje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają długą listę skarg i zażaleń, ale także konkretnych propozycji, by biznes w Polsce prowadziło się po prostu łatwiej. Mówią o tym nie od dziś, ale teraz akurat to o nich mówią politycy, bo czas kampanii to czas obietnic. Dlatego przyjrzeliśmy się, jaką ofertę dla przedsiębiorców mają poszczególne ugrupowania.

Jest ich blisko pięć milionów, a to oznacza pięć milionów potencjalnych głosów oddanych w nadchodzących wyborach. Pytanie, czy do tej pory głos przedsiębiorców był słyszalny.

Pan Piotr Konieczny prowadzi restauracje, a pan Witold Kisała hotele w Tarnowie. - Moment, w którym zostaliśmy przyduszeni do muru, już się stał, już więcej się z przedsiębiorców nie wyciśnie - mówi właściciel restauracji Czerwone Sombrero w Poznaniu. - Kosztów jest dosyć sporo, pracownicy tego nie widzą, bo to łatwo jest powiedzieć. Tu płaca minimalna, a za nią jeszcze kryje się szereg opłat, które my musimy ponieść - wskazuje zarządca hoteli Tarnovia i Cristal Park w Tarnowie.

Podatki nie odstępują przedsiębiorców na krok. - Na przykład butelka napoju kosztuje 10 złotych. Musimy oddać 23 procent VAT-u, 19 procent podatku dochodowego, 4,9 procent zdrowotnego plus koszt zakupu - zwraca uwagę pan Piotr.

Ponad 110 tysięcy firm zawiesiło działalność w pierwszym półroczu 2023 roku. "Polska gospodarka jest w sytuacji recesyjnej" Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24

Na co stawia KO i PiS?

Dlatego przyjrzeliśmy się propozycjom w tej kampanii dla osób prowadzących biznes. W 300-stronicowym programie Prawa i Sprawiedliwości słowo "przedsiębiorstwo" jest odmieniane na wiele przypadków, ale głównie odnosi się do przeszłości. O tym, co czeka przedsiębiorców, jest parę dość ogólnikowych wzmianek.

- Przed wyborami przedstawimy. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta podstawowa oferta dla wszystkich przedsiębiorców to ukrócenie czarnej, szarej strefy - zaznacza Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Prawa i Sprawiedliwości.

Koalicja Obywatelska wśród swoich "100 konkretów na 100 dni" proponuje przedsiębiorcom między innymi: płatność podatku dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, przywrócenie handlowej niedzieli, ale ekstra płatnej i z gwarancją dwóch wolnych weekendów dla pracownika w miesiącu, powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, obniżka VAT dla sektora beauty, a także jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.

- Kto prowadzi drobną firmę też ma prawo, na miłość Boga, do kilku tygodni wypoczynku - mówił lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, zapowiadając program swojej partii.

Pracownicy w centrum uwagi

Lewica przede wszystkim planuje zadbać o pracowników. - Nie może być tak, że wielu z nas pracuje na umowach śmieciowych - podkreśla Wiesław Szczepański, poseł Lewicy.

W programie partii pada propozycja, by pomagać ratowaniu przedsiębiorstw, ale na zasadzie "coś za coś". Do tego podatki uzależnione od zarobków firmy. - Przedsiębiorcy powinni płacić niższe podatki, ci, którzy prowadzą małe biznesy. My, Lewica, mówimy jednoznacznie: do pewnego momentu nie płacimy podatków - tłumaczy Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy.

Zandberg: Polska może stać się nowoczesnym państwem dobrobytu Zdjęcia organizatora

Trzecia Droga również proponuje, żeby podatek VAT płacić dopiero po tym, jak zostanie opłacona faktura, wprowadzenie równej dla wszystkich składki zdrowotnej zamiast podatku, a także też wakacje od ZUS dla małych firm, gdy mają kłopoty i wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

- Polscy przedsiębiorcy nie mogą być dojną krową wykorzystywaną tylko po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło realizować swoje populistyczne programy - zaznacza Jacek Tomczak, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Co radzą ekonomiści?

Przewracać polityczny stolik chce Konfederacja, ale zamierza też wprowadzić wiele zmian podatkowych - od uproszczeń, do likwidacji niektórych danin. - Moje ustawy podatkowe to: ustawa o VAT, CIT oraz o PIT - wszystkie mają łącznie 200 stron. Podatki mogą być niskie i proste - zapewnia Sławomir Mentzen, lider Konfederacji.

Ponadto partia przedsiębiorcom proponuje dobrowolny ZUS, czyli możliwość samodzielnego odkładania na emeryturę. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zapytany przez reporterkę TVN24 o to, co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nic nie odłoży, mówił o ponoszeniu konsekwencji własnych wyborów.

Według ekonomistów dobre programy powstaną wtedy, gdy partie wsłuchają się w głosy przedsiębiorców. - Wcale nie te są najlepsze, które z rękawa wyciągają obietnice, które kosztują bardzo dużo - wskazuje dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej.

Autor:Marta Warchoł

Źródło: Fakty po Południu TVN24