Dwa lata od początku reformy psychiatrii dziecięcej. "To jest doskonały krok na przód, ale tylko krok"

Kiedy były już minister zdrowia Adam Niedzielski dwa lata temu zaczął wprowadzać reformę psychiatrii dziecięcej, to padało dużo obietnic i zapewnień. - Choroby psychiczne stają się jednym z głównych problemów, co widzimy po przyroście pacjentów - mówił w październiku 2022 roku Niedzielski.

Po reformie zmieniło się na lepsze wiele, co podkreślają sami specjaliści, ale jednocześnie dodają, że jeszcze dużo jest do zrobienia. - Co do zasady myślę, że tam było dużo sensownego sposobu myślenia - ocenia lek. Bartłomiej Taurogiński, psychiatra dziecięcy i psychoterapeuta Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. - To jest doskonały krok naprzód, ale tylko krok - zwraca uwagę dr Beata Rajba, psycholożka, Uniwersytet Dolnośląski DSW.