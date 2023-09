Drogie życie studenta. "Obserwujemy nieprzerwany wzrost cen"

Alternatywą mogłyby być akademiki, ale niestety jest ich niewiele. - Tańszą opcją jest wynajem miejsca w akademiku. Tutaj jest to około 600-700 złotych za miesiąc. Niestety ta opcja jest dostępna tylko dla mniej więcej co 10 studenta w Polsce - mówi doktor Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński, Polska Sieć Ekonomii.

Rosnące koszty

Na kolejnym miejscu wydatków znajduje się żywność. Średni koszt dla studenta to ponad 600 złotych miesięcznie. Jak pokazują dane GUS - żywność zdrożała o ponad 12 procent w porównaniu do sierpnia 2022 roku. Rekreacja i kultura o blisko 11 procent. Transport staniał - o niecałe 2 procent. - Faktycznie taki model studiowania, gdzie studenci mogli sobie pozwolić na życie, skupić się na nauce, na zabawie także, a nie koniecznie podejmować pracę, jest coraz rzadszy - dodaje doktor Maciej Grodzicki.

Studenci najwyraźniej odrobili lekcję ekonomii. Jak wskazuje raport - mimo rosnących cen próbują oszczędzać. Tylko 14 procent z nich nie posiada żadnych oszczędności. - Nawet jeżeli realne wynagrodzenia będą na plusie, to długo jeszcze nie będzie tak, że przy tych dochodach, którymi dysponuje student, on wróci do tego co było 1,5 roku temu czy dwa lata temu. To cały czas będzie świadomość tego, że trzeba niestety oszczędzać, bo te dochody realnie do dyspozycji są niższe - przekonuje Marek Zuber.