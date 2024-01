Dlaczego 32. Finał WOŚP zbiera na pulmonologię? "Mamy takich pacjentów, którzy nadal ciężko chorują"

28 stycznia odbędzie się 32. Finał WOŚP. Tym razem chodzi o zakup sprzętu, który pomoże w leczeniu płuc i w oddychaniu. Od czasu pandemii wciąż wiele osób ma z tym kłopot.

O konieczności doposażania oddziałów lekarze mogliby mówić bez końca. Nowa aparatura jest niezbędna do badania pacjentów po przebytym covidzie. Między innymi na Odział Pulmonologiczny w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu - po 32. Finale WOŚP - trafią nowe sprzęty. Hasło towarzyszące tegorocznej zbiórce to "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". - Wiemy, co mamy kupić,. Jeżeli zbierzemy tyle pieniędzy, ile udało nam się zebrać podczas ostatniego Finału, czyli prawie ćwierć miliarda złotych, pomożemy wszystkim - mówi Jerzy Owsiak.

Z powikłaniami po covidzie boryka się wiele osób. Mowa tu nie tylko o długo utrzymującym się kaszlu czy słabej kondycji fizycznej. - Mamy takich pacjentów, którzy nadal ciężko chorują, mają ogromne zmiany w płucach. Nadal wymagają wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej. Zarówno w aktywnej fazie choroby, jak i nawet po jej przechorowaniu - zaznacza dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Diagnozy, leczenia i rehabilitacji potrzebują zarówno młodzi, jak i dorośli. Wyposażenie oddziałów w trakcie pandemii mocno się zużyło. - Stary sprzęt rentgenowski w pawilonie pediatrycznym. On już ma 13 lat i zaczął nam po prostu się psuć. W tej chwili jest już tak zepsuty, że już chyba nie warto go naprawiać. Dziecko musi mieć najlepszy sprzęt - podkreśla Magdalena Śliwińska ze Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

W ostatni weekend stycznia na ulicach zobaczymy wolontariuszy z tradycyjnymi puszkami. To jest ostatni moment, żeby dołączyć do ich grona - bo chętnych do pomagania już jest ponad sto tysięcy. Ale pomagać można nie tylko jako wolontariusz. Wpłat na konto WOŚP można dokonywać również za pomocą internetowej eSkarbonki, która działa do 29 stycznia - czyli jeden dzień po Finale.

Można wziąć też udział w licytacji - dostępnych jest już blisko sześćdziesiąt tysięcy aukcji. Koszulka od Jeremiego Sochana na razie trafiła w ręce Jerzego Owsiaka. Każdy może już teraz o nią zawalczyć, podobnie jak o kostkę TVN24 z autografem najlepszej tenisistki świata - Igi Świątek. Wylicytować można również ciekawe aktywności - na przykład pływanie na SUP-ie z Agatą Adamek, reporterką TVN24. Aukcji każdego dnia będzie przybywać. - Mamy bardzo dużo zapytań i wiemy, że wiele osób jeszcze na ten ostatni moment będzie planowało dorzucić coś od siebie - przekonuje Aleksandra Rutkowska z WOŚP. Już teraz kwota zadeklarowana z aukcji wynosi ponad dwa miliony złotych - a wszystko to dla płuc Polaków. Wielki Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia.

WOŚP zagra w nowym miejscu. Jest też cel 32. Finału. Konferencja Jurka Owsiaka Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Marta Warchoł

Źródło: Fakty po Południu TVN24