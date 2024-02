"Diuna: Część druga" podbiła serca krytyków. "To połączenie rozrywki z czymś głębszym"

Długo wyczekiwana druga część "Diuny" do kin w Polsce i na świecie wchodzi za kilkanaście dni, ale przez krytyków i dziennikarzy, którzy jako nieliczni mieli okazję zobaczyć megaprodukcję, "Diuna: Część druga" już została okrzyknięta arcydziełem i najlepszą adaptacją książki obok "Władcy pierścieni". - To połączenie rozrywki z czymś głębszym i refleksją nad światem, w którym żyjemy. Mam nadzieję, że ludzi poruszy historia miłosna głównych bohaterów - podkreśla Denis Villeneuve, reżyser.

Kasowy sukces

Twórcy do współpracy zaprosili same najgorętsze nazwiska w Hollywood. Obok twarzy dobrze znanych z pierwszej części, zobaczymy także Javiera Bardema i Austina Butlera - znanego z filmu "Elvis". - Szukałem czegoś, co będzie bardzo różniło się od wszystkiego, co do tej pory robiłem. Więc wejście do tego świata było niesamowite - podkreśla Austin Butler, aktor.