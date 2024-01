Czy Nowy Rok musi być głośny? Zwierzęta uciekają z zagród, właściciele psów chowają się z nimi w łazienkach

Sylwester już za nami. Dla wielu zwierząt był to stresujący czas przez huki petard czy pokazy fajerwerków. Przykładów z całego kraju nie brakuje. W okolicach Lidzbarka spłoszone hałasem stado spacerowało drogą wojewódzką w Nowy Rok, a w Zakopanem zdezorientowane zwierzęta w popłochu uciekały przed ogromnym hałasem i błyskającymi reflektorami.

Stado zwierząt szło nad ranem drogą wojewódzką w pierwszym dniu Nowego Roku. - Najprawdopodobniej przyczyną, dlaczego zwierzęta opuściły gospodarstwo, było to, że wystraszyły się huku fajerwerków i petard - informuje mł. asp. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. - Na naszym obiekcie nie były te petardy wystrzelane, natomiast w miejscowości. Zwierzęta były na tyle wystraszone, że było słychać ich rżenie i galopujące kopyta po pastwisku - dodaje Karolina Wacławska, właścicielka Agroturystyki Maryśka w Małym Leźnie.

Zwierzęta wykorzystały okazję, bo ktoś zdjął zabezpieczenie z bramki. - Prowodyrem całej tej ucieczki z całego stada był zapewne osioł Zdzisiek - mówi pani Wacławska. Dołączyły do niego cztery konie i owca. Stado w kilka godzin pokonało kilka kilometrów. Właściciel znalazł je w lasach sąsiedniej gminy.

Z psem w łazience w sylwestra

Huczna sylwestrowa zabawa to piekło dla zwierząt. - Wszystkie zwierzęta, które słyszą wystrzały, które słyszą huki, nie wiedzą, co tak naprawdę się dzieje - wskazuje Ewa Gebert, prezeska OTOZ Animals. - Zwierzęta, które są narażone na ataki drapieżników w pierwszej kolejności wybiorą ucieczkę, ale też psy często po prostu uciekają, to jest jedna ze strategii radzenia sobie z zagrożeniem, możemy uciec, znieruchomieć, możemy się gdzieś schować - wyjaśnia Andrzej Kinteh-Kłosiński, behawiorysta zwierząt.