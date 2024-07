Czy nocna prohibicja w Krakowie zostanie przedłużona? "Chcemy rozpocząć tę dyskusję"

W Krakowie minął rok od wprowadzenia nocnej prohibicji i jest pomysł, by pójść za ciosem i zakaz przedłużyć. Obecnie alkoholu nie kupimy od północy do 5.30 rano między innymi w sklepach czy na stacjach benzynowych. Zakazem nie są objęte jedynie bary i restauracje. Rozwiązanie zwiększa spokój i bezpieczeństwo mieszkańców i są na to twarde dowody.

- Władze miasta twierdzą, że północ - 5:30 to jest tak naprawdę jakiegoś rodzaju kompromis z przedsiębiorcami, ale to jest takie słowo wytrych. Jeżeli by wydłużyć o dwie i pół godziny to nocne ograniczenie, to absolutnie nic by się nikomu nie stało, byłoby bezpieczniej - ocenia Maciej Fijak z Akcji Ratunkowej dla Krakowa.