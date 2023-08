Co z listami PiS? "Wszystko na to wskazuje, że Jarosław Kaczyński po prostu stchórzył przed Tuskiem"

Do wyborów zostało nieco ponad 7 tygodni. Politycy są w terenie. Opozycja kandydatów już ma. PiS ciągle ich nie ogłosił. Ogłosił za to referendum, które może promować bez limitów finansowych. Przeciwko temu protestuje Trzecia Droga.

- Na przełomie sierpnia i września zamkniemy układanie list wyborczych i wtedy wszystkie personalia i kto skąd startuje będą znane. Będę kandydatem na Śląsku, w Katowicach. Chcę stamtąd startować - zapowiada Mateusz Morawiecki. Prawo i Sprawiedliwość - tak jak wszystkie komitety - na zgłoszenie kandydatów ma czas do 6 września. - Wszystko na to wskazuje, że Jarosław Kaczyński po prostu stchórzył przed Tuskiem. Zresztą nie pierwszy raz, bo najpierw stchórzył w sprawie debaty, a teraz, jak się okazuje, jest blisko tego, żeby stchórzyć w sprawie kandydowania w Warszawie - mówi Cezary Tomczyk z PO.

Pytania o listy PiS do Sejmu i Senatu

Pytania o referendum

Prawo i Sprawiedliwość nadal - obok kampanii wyborczej - prowadzi kampanię referendalną. W czwartek premier i posłowie PiS-u posłużyli się doniesieniami o gwałcie na Polaku w Monachium, żeby straszyć migrantami i przekonywać do wzięcia udziału w referendum. - Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, aby jak najmniej dochodziło do tego typu przestępstw. Niestety, one się bardzo często wiążą właśnie z nielegalną imigracją i dlatego tak ważne jest, żebyśmy się wypowiedzieli w referendum w tej sprawie - wyjaśnia Morawiecki.