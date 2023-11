Co nowa większość zrobi z tzw. tarczami antyinflacyjnymi? "Są zbierane opinie"

Przed nowym rządem trzy ważne decyzje - co ze stawką VAT na żywność oraz zamrożonymi cenami prądu i gazu. Programy osłonowe obowiązują tylko do końca 2023 roku. Miały za zadanie zmniejszać wpływ wysokiej inflacji na nasze portfele. Są też ogromnym obciążeniem dla budżetu, który nie może trwać wiecznie.

W naszych portfelach każdego dnia jest coraz mniej. Wprawdzie inflacja hamuje, ale to dalej oznacza wzrost cen - tylko wolniejszy. Drożeją podstawowe produkty. Kilogram pomidorów malinowych to nawet 13 złotych, jabłka 4 złote, ziemniaki 3,5 złotych. Może być jeszcze drożej. Cena paliwa rośnie. Dwa dni po wyborach Orlen zaczął urealniać ceny. Dzisiaj za litr benzyny bezołowiowej płacimy nawet 6,64 złotych - a za diesla 6,79 złotych. - Najprawdopodobniej ceny paliw jeszcze trochę wzrosną, aczkolwiek ten wzrost jest wolniejszy, niż oczekiwaliśmy. Z tego względu, że mamy spadek cen ropy na rynku światowym, a dodatkowo pomaga nam tutaj silna złotówka - zaznacza profesor Agnieszka Poczta-Wajda z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pytania o tarcze

Ceny w końcu muszą osiągnąć poziom rynkowy. - Możemy się mocno rozczarować na początku przyszłego roku. Inflacja może wskoczyć na wyższe poziomy po tym październikowym zafałszowaniu poziomów - ostrzega profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Wyjątkowo atrakcyjne, niskie ceny paliwa, ale i zamrożony VAT na żywność, niższe ceny prądu i gazu - to wszystko ma wpływ na dzisiejsze, dzięki tym osłonom niższe, ceny produktów i usług. - Gdybyśmy dzisiaj wycofali się ze wszystkich tarcz i jednocześnie, gdyby ten koszt wyższy został przerzucony na konsumenta, jeśli dzisiaj mamy inflację w okolicach 6,6 procent, to mielibyśmy w okolicach 9 procent - tłumaczy ekonomista Marek Zuber.

Andrzej Domański, poseł Koalicji Obywatelskiej typowany na ministra finansów, powiedział wprost - zerowy VAT na żywność, w projekcie budżetu przedstawionym przez PiS, został zniesiony. Stawka VAT wraca do poziomu 5 procent. Pytany o to, czy potencjalny rząd demokratycznej opozycji to zmieni, Domański odpowiada, że jego zdaniem VAT powinien wrócić do poziomu pięciu procent. To oznaczałoby od 1 stycznia podwyżkę cen żywności.