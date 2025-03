Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Brakuje pensji i sędziów. Politycy PiS grzmią, że to "gangsterstwo"

To kolejny przykład tego, jak bałagan wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości przekłada się na pracę sądów. W Trybunale Konstytucyjnym sędziowie uznawani za dublerów przestali rozpatrywać skargi konstytucyjne. Wiceprezes TK tłumaczy, że to dlatego, aby tych orzeczeń nie kwestionowały europejskie trybunały. Okazuje się, że brakuje też pieniędzy na pensje, a koalicja rządząca nie chce powoływać nowych sędziów. Politycy PiS uznają działania rządu za nielegalne, ale prezydent Andrzej Duda nie podpisał ustaw, które miały sytuację uzdrowić.

W Trybunale Konstytucyjnym cały czas prowadzone są rozprawy i wydawane są wyroki - tyle że rząd już od ponad roku ich nie publikuje. Właśnie Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że sędziowie przestali dostawać pensje.

"Zaległość Skarbu Państwa wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wynosi aktualnie wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia - wynagrodzenia sędziów za miesiąc luty" - czytamy w portalu wPolityce.pl.

Pensji - jak informuje portal - nie dostała choćby Krystyna Pawłowicz. To efekt zapisów w budżecie na ten rok, bo w tegorocznej ustawie budżetowej rząd przewidział aż 11 milionów złotych mniej dla Trybunału Konstytucyjnego.

- Wszyscy, którzy tam nielegalnie funkcjonują, nie powinni, oczywiście, złotówki dostawać. To jest trochę tak, jakby ktoś sobie chodził do pracy bez umowy o pracę, to dlaczego ma dostać? - pyta Dariusz Joński, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej.

Politycy PiS oburzeni brakiem wypłat pensji dla sędziów TK

- Zabieranie pensji, czyli uniemożliwianie normalnej działalności sędziom Trybunału Konstytucyjnego, to jest zwykłe gangsterstwo - ocenia Patryk Jaki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

- Taka konstrukcja budżetu bez zawarcia wynagrodzenia dla sędziów Trybunału jest po prostu pospolitym przestępstwem kryminalnym - mówi Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Tyle że wadliwość powołania przynajmniej części sędziów zauważa już nawet kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zastępca Bogdana Święczkowskiego przyznał to w tym tygodniu przed senacką komisją.

- Dwóch z naszych kolegów, którzy w orzecznictwie sądów europejskich uchodzą za nieprawidłowo wybranych sędziów, wstrzymują się z pracami przy skargach konstytucyjnych, żeby nie narażać później nas na ewentualne wyroki - wskazał Bartłomiej Sochański, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Jeszcze raz. Sam wiceprezes Trybunału, wybrany na sędziego TK głosami polityków Prawa i Sprawiedliwości, przyznaje wprost, że nie chcąc narażać się na konsekwencje ze strony europejskich trybunałów w tych najbardziej wrażliwych sprawach, czyli skargach konstytucyjnych, ten sam Trybunał odsuwa tak zwanych sędziów dublerów. Dziś jest ich już tylko dwóch: Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski.

- Żaden obywatel nie chciałby, żeby jego skargę konstytucyjną rozpatrywał skład, w którym znajduje się dubler, bo taka skarga jest funta kłaków niewarta - mówi Michał Szczerba, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej.

Skargę konstytucyjną może złożyć każdy obywatel. - Skarga konstytucyjna może być złożona przez każdego, jeżeli twierdzi, że ostateczny wyrok albo ostateczna decyzja, albo prawomocny wyrok, zostały wydane na podstawie przepisów, które są niezgodne z konstytucją - wyjaśnia dr Monika Haczkowska z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

- Trybunały europejskie nie uznają ich za sędziów. Nie dziwię się, że ta refleksja dotarła w końcu, choć późno, do Trybunału Konstytucyjnego - komentuje Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej z Polski 2050.

Chociaż od samego wiceprezesa nie słyszymy, co prawda, o sędziach dublerach, ale słyszymy o sędziach uznawanych za wybranych nieprawidłowo, to już politycy Prawa i Sprawiedliwości o żadnych sędziach dublerach nie chcą słyszeć.

- Sędziowie dublerzy to kategoria istot mitycznych, podobnie jak jednorożce i smoki, nie ma takich sędziów - twierdzi Paweł Szrot.

Wiceministra sprawiedliwości o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym: będą dotyczyły sędziów dublerów TVN24

Koalicja rządząca chce uzdrowić TK, prezydent wysyła ustawy do TK

Przypomnijmy - chodzi o sędziów, którzy zostali powołani na zajęte już stanowiska. - Ci, co są dzisiaj w Trybunale nielegalnie, oni też już wiedzą, że spotka ich za to bardzo wysoka kara. Żarty się skończyły, więc myślę, że niezależnie, co dzisiaj robią, to muszą być rozliczeni z tego, co robili - mówi Dariusz Joński.

Koalicja rządząca ma uwagi jednak nie tylko do dublerów, ale właściwie do całego Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że skala upolitycznienia sprawiła, że nie jest to już niezawisły sąd. Dlatego - chociaż w Trybunale są dziś wakaty - koalicja rządząca nie powołuje nowych sędziów.

- Oni opowiadali bardzo długo, że im się nie podobają konkretni sędziowie. Tych sędziów już w Trybunale nawet nie ma, bo im się kadencje skończyły, a co oni robią? Nie wybierają nikogo, bo oni w ogóle nie chcą Trybunału. Im się w ogóle nie podoba taka instytucja jak Trybunał Konstytucyjny, który jest od nich niezależny - komentuje Paweł Jabłoński.

- Są wakujące miejsca w Trybunale, nie są tam zgłaszani przedstawiciele, których wybiera parlament, dlatego że czekamy na uzdrowienie Trybunału - mówi Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.

Nowe ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która kazałaby koalicji rządzącej i opozycji dogadać się w sprawie składu Trybunału, przepadły, bo prezydent skierował je do Trybunału Konstytucyjnego. TK od pięciu miesięcy nie zajął się nimi.

Źródło: Fakty po Południu TVN24