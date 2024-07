Ceny akademików wzrosły, ale to nie zniechęca studentów. "Nie jest źle"

Ceny akademików znów poszły w górę. Jest zdecydowanie drożej niż rok temu. W Poznaniu za pojedynczy pokój trzeba będzie zapłacić nawet 1500 złotych. Wyścig o miejsca trwa już od kilku miesięcy. Ceny w akademikach, mimo ciągłego wzrostu, są ciągle niższe niż koszty wynajmu mieszkania na mieście.

Wakacje w pełni, a przygotowania do przyszłego roku akademickiego już trwają i mogą studentów przyprawiać o zawrót głowy, bo ceny akademików znacznie poszły w górę. - W tym roku taka podwyżka u nas to było około 10-15 procent - informuje Emilia Kujawa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. - Wzrost mamy w tym roku 5-7-procentowy, taki inflacyjno-energetyczny, można powiedzieć - przekazuje Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. - My przewidujemy, że ceny domów studenckich u nas wzrosną o około 10 procent - mówi dr inż. Krzysztof Szwejk, rzecznik prasowy SGGW w Warszawie.

Wyścigi o miejsca w akademikach trwają już od kilku miesięcy. Ceny mają być wyższe, co wcale nie osłabia zainteresowania studentów. - Ponad 700 osób musiało otrzymać odmowną odpowiedź ze względu na bardzo duże zainteresowanie w tym roku - przekazuje Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ceny w akademikach, mimo ciągłego wzrostu, są ciągle niższe niż koszty wynajmu mieszkania na mieście. - Ceny na pewno są mniejsze, niż jakbym chciał sobie wynająć pokój czy mieszkanie - zwraca uwagę Jakub. - Jest super w porównaniu z cenami, jakie są w Warszawie za pokoje czy mieszkania, i ma się blisko do wydziału - dodaje Waleria.

W których miastach akademiki są najdroższe?

Oczekiwania studentów się zmieniają - zmieniają się zatem też i ceny. - Dzisiaj studenci mają trochę inne oczekiwania niż jeszcze kilka lat temu. Nie chcą mieszkać w wieloosobowych pokojach, to oczywiście determinuje nasze potrzeby inwestycyjne. Intensywnie modernizujemy nasze akademiki - zwraca uwagę Wojciech Zalewski, kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - Remontujemy na bieżąco te miejsca i akademiki, które mamy, i raczej utrzymujemy ten stan, który mamy obecnie - informuje rzecznik prasowy SGGW w Warszawie.

Prognozy w Polsce na przykładzie wybranych uczelni publicznych wyglądają następująco: najdrożej za pokój studenci zapłacą w Gdańsku - ceny zaczynają się od prawie 600 złotych. We Wrocławiu i w Krakowie łóżko w pokoju wieloosobowym to wydatek ponad 400 złotych. W Rzeszowie - ponad 500 złotych. W stolicy ceny zaczynają się już nawet od 320 złotych. Jednak za przysłowiowe "jedynki" studenci muszą zapłacić dużo więcej - ceny dochodzą nawet do ponad 1500 złotych.

Powody podwyżek są różne. - Część tych akademików jest modernizowana. Niektóre uczelnie wycofały trzyosobowe pokoje na rzecz dwuosobowych. Ogrzewanie, woda - te wszystkie rzeczy też mają duży wpływ na wzrost cen - wskazuje Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości, Kancelaria "Król i Partnerzy".

Studenci szukają oszczędności

Studenci szukają oszczędności, ponieważ, jak wynika z raportu "Portfel Studenta 2023", w ciągu ostatnich pięciu lat wydatki studentów wzrosły średnio o ponad 100 procent. Akademik jest w takiej sytuacji finansowym oddechem.

- Patrząc na cenę rynkową innych mieszkań, myślę, że są jak najbardziej w porządku. Nie jest źle. Jeśli miałbym wynajmować teraz mieszkanie, to zdecydowanie lepiej jest wynająć akademik - ocenia Krystian.

Cena to jednak nie jedyny argument, dlaczego warto mieszkać w akademiku. - Nawet taka nasza mała miejska legenda głosi i mówi o tym, że dopiero na drugim roku studiów studenci orientują się, że jest coś innego poza miasteczkiem studenckim - mówi rzeczniczka prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tłumaczy, że administracja stara się zaspokoić potrzeby mieszkańców.

- One są położone w super miejscach, dobrze skomunikowanych. To, co oferuje akademik, to już nie jest tylko nocleg, ale też często siłownia, jakieś strefy ciszy i inne atrakcje, które są potrzebne - zwraca uwagę Mirosław Król.

Nie we wszystkich miejscach ceny będą wyższe. Do nich należy między innymi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warszawski czy też Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W tych miejscach ostatnie podwyżki cen pokoi były w 2022 roku.

