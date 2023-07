Brakuje chętnych do zostania rodziną zastępczą. Problem pogłębia brak wystarczającego wsparcia państwa

Akcje promocyjne

"Pomoc" państwa

To, co łączy rodziców zastępczych, to fakt, że wszyscy oni przyznają, że wydają na dziecko więcej, niż dostają od państwa. - Jeżeli jest potrzeba pojechania z dzieckiem do psychiatry, prywatnie, nagle do neurologa, do psychologa, do okulisty i naprawienia mu zębów, które przychodzi z połamanymi zębami stałymi, no to to jest koszt natychmiastowy 2000 złotych - mówi pani Kamila.