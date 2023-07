Ataki na ratowników medycznych i wodnych. Eksperci przypominają, że grozi za to kara więzienia

Ratownik na służbie objęty jest taką samą ochroną jak funkcjonariusz publiczny. To oznacza wyższą karę dla każdego, kto go zaatakuje, a ataków w ostatnich dniach nie brakuje. W Sarbinowie ratowników wodnych napadł w ich kwaterze młody mężczyzna. Z kolei w Katowicach w stronę ratowników medycznych poleciały szklane butelki.

Sprawca zaatakował ratowników po pracy. To rodzaju incydent nie jest odosobniony. - Od przekleństw, przez tak naprawdę rzucanie kamieniami, butelkami, do agresji bezpośrednio fizycznej, czyli do napaści, do próby napaści, do próby bicia - wymienia Jacek Kleczaj, prezes WOPR w Szczecinie. - Dużo jest turystów pod wpływem alkoholu. Odmawiają oni wykonywania poleceń przez ratowników, jest wołana policja - informuje Jacuński, ratownik wodny.