"Interesowało mnie, żeby iść pod prąd. Żeby nie robić tak, jak wszyscy robią"

Transplantacje przeprowadza się na świecie od ponad 100 lat. W Polsce co roku dają szanse na życie tysiącom ludzi. Dla Wojciecha Roszkowskiego, autora drugiej części podręcznika do historii i teraźniejszości, transplantacje są tak kontrowersyjne jak eutanazja czy kara śmierci. Dowiemy się też, że katastrofa w Smoleńsku to już prawie oficjalnie zamach, a z globalnym ociepleniem to nie jest takie pewne.