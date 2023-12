Antoni Macierewicz stracił przywileje. Cezary Tomczyk: państwo polskie już nie jest wobec niego bezsilne

To jednak nie pierwsza decyzja nowego rządu uderzająca w Macierewicza, bo w piątek MON uchyliło decyzję powołującą podkomisję do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Jednak polityk PiS-u zapowiada, że po czternastu latach, w tym ośmiu przy władzy, nie zrezygnuje z "dalszego dochodzenia do prawdy". - Bez względu na to, gdzie będzie komisja funkcjonowała, to będzie funkcjonowała do końca swojego terminu, czyli do sierpnia 2024 roku - powiedział Antoni Macierewicz w Polskim Radiu.