Aktywiści na wiecu premiera Morawieckiego, morze obietnic na konwencjach partii opozycji

Konkrety Koalicji Obywatelskiej

Prezydent Warszawy mówił o pomysłach KO na służbę zdrowia i edukację, a także poruszał kwestie światopoglądowe. - Ja patrzę na was i się rozglądam, nie ma większych ekspertów od tego, jak ma wyglądać polska rodzina. Jeśli chcecie, żeby ona była tradycyjna, niech będzie tradycyjna. Nikt z tym nie będzie walczył i nikt z tym nie walczy. Jak mówimy o rozdziale państwa od Kościoła, to mówimy tylko o tym, żeby nie wspierać biznesów kościelnych - mówił Rafał Trzaskowski.

Trzecia Droga mówiła o osobach z niepełnosprawnościami

- Jak nazwać fachowca, który przez 8 lat nie umie naprawić awarii? To jest bohater, to jest zbawca narodu? To jest oferma, i to trzeba sobie jasno powiedzieć - stwierdził Szymon Hołownia, lider Polski 2050.