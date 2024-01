Akta spraw w garażu? P.o. Prokuratora Krajowego żąda wyjaśnień, były wiceminister mówi o "ordynarnych pomówieniach"

czytaj dalej

Aktywa Lotosu "zostały przekazane w ręce niebezpieczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski" - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. W jego ocenie fuzja Orlenu z Lotosem nie została przeprowadzona transparentnie. - Wymazanie nazwy firmy (Lotos - red.), jednej z najlepszych firm giełdowych na polskim rynku, z mapy gospodarczej kraju przez rząd to jest coś, co nie kwalifikuje się do jakiejkolwiek oceny quasi-pozytywnej, to jest tragiczne - podkreślił Olechnowicz.