49 osób utonęło w Polsce od początku czerwca. Jak zadbać o bezpieczeństwo nad wodą?

Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo

Jak odpowiednio przygotować się do wypoczynku nad wodą? Podstawową zasadą jest to, żeby korzystać z kąpielisk strzeżonych. - Obserwujmy pogodę. To jest największe kryterium. A co zrobić, żeby to było bezpieczne? Wybierajmy miejsca, gdzie są ratownicy, wybierajmy miejsca, gdzie są kąpieliska strzeżone. W internecie jest serwis kąpieliskowy, więc nawet, jak jesteśmy na urlopie, na wakacjach, sprawdźmy na mapie, gdzie są najbliżsi ratownicy. Pilnujmy dzieci, alkohol zostawmy sobie na wieczór, a jeżeli idziemy na kajak czy inną jednostkę wolną kamizelka asekuracyjna poprawnie założona, poprawnie dobrana. Jeżeli o tych czterech zasadach będziemy pamiętali, to wrócimy do domu - wyjaśnia Maciej Dziubich z sopockiego WOPR-u.