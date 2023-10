100 konkretów na 100 dni jest zagrożone? "Każda z tych propozycji ma swoją poduszkę finansową"

Wiceminister finansów Artur Soboń zapewnia, że sytuacja polskich finansów jest najlepsza w historii, a premier Mateusz Morawiecki mówi o "złotym wieku". - Jesteśmy w sytuacji, w której tak dobrze nigdy w Polsce nie było. Od momentu, w którym mierzymy polskie PKB w polskich dziejach, jesteśmy dzisiaj najbogatsi w całej swojej historii - ocenia Soboń. - Polski złoty wiek będzie trwał nadal. Warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju jest jednak to, by kolejny rząd, bez względu na to, kto stanie na jego czele, nie zboczył z kursu wytyczonego przez Zjednoczoną Prawicę - podkreśla szef rządu.

Zapytaliśmy też Koalicję Obywatelską i Lewicę o pierwsze kroki, jakie podejmą przyszli ministrowie. - Na pewno trzeba ściągnąć środki unijne - to jest coś, na co czeka polska gospodarka i polski budżet - podkreśla Arkadiusz Myrcha, poseł elekt Koalicji Obywatelskiej. - Przede wszystkim mówimy o uporządkowaniu budżetu państwa, czyli o likwidacji funduszy pozabudżetowych, które spuchły w czasie ostatniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości - informuje Dariusz Standerski, polityk Nowej Lewicy.

Drogie obietnice

Bogusław Grabowski: Przewidywany deficyt to 192 miliardy. To absolutny rekord. Premier napisał o tym do Brukseli

O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy też byłego członka Rady Gospodarczej przy premierze z czasów rządów PO-PSL. - Jeśli pani pyta ekonomistę, czy stać nas na obniżanie podatków w tej chwili, na dodatkowe wydatki, to odpowiedź będzie, oczywiście, że nie, przy czym dziękujmy za to odchodzącemu rządowi. Natomiast, jeśli pani spyta polityków, czy stać ich na to, żeby nie zrealizować takich jasno złożonych obietnic, to też pewnie powiedzą, że nie stać na to - odpowiada prof. Witold Orłowski.