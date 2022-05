Żony obrońców Mariupola o sytuacji w mieście: w tej chwili krytyczna

Prezes NBP Adam Glapiński w piątek odniósł się do decyzji RPP o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Wyjaśnił, że takie działa są niezbędne, a bank centralny w dobrym czasie zareagował na wzrost inflacji i nie ma sobie nic do zarzucenia. Krytycy Glapińskiego jednak oceniają, że reakcja Rady była spóźniona, za co płacą teraz Polacy. Tymczasem szef NBP ocenia, że jest politycznie atakowany, a teraz to od polityków zależy, czy będzie kierował bankiem centralnym przez kolejne sześć lat.

