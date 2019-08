Zuzia, Zosia, Magda, Mikołaj i Ismael na mistrzostwach zdobyli worek medali

Niecałe 40 centymetrów pokazuje wodowskaz przy bulwarach w centrum Warszawy. Niewiele brakuje do rekordu. Przy tak niskim stanie wody żegluga jest bardzo mocno utrudniona. Po Wiśle mogą poruszać się tylko jednostki płaskodenne, a i tak co trzecia niszczy śrubę na kamieniach. Póki jeszcze poziom wody na to pozwala, popłynęliśmy wiślaną szkutą Oskar Kolberg w rejs wzdłuż brzegów Warszawy razem z przedstawicielami WWF Polska, którzy opowiedzieli o zagrożeniach, jakie niesie za sobą m.in. zabudowa i kaskadyzacja rzek.

»