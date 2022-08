Zbliża się Top of the Top Sopot Festival. "Będzie duże show"

Wielkimi krokami zbliża się Top of the Top Sopot Festival. Opera Leśna znowu będzie rozśpiewana. Impreza potrwa od 16 do 19 sierpnia.

Ruszył Pol'and'Rock Festival w Czaplinku Wyglądacie pięknie, cały festiwal wygląda pięknie - mówił Jerzy Owsiak w czwartek, gdy... Opera Leśna znowu będzie rozśpiewana. Na sopockiej scenie zagoszczą największe gwiazdy polskiej estrady w ramach Top of the Top Sopot Festival. Niektórzy wrócą tu po dłuższej przerwie. - W tym roku, tak się szczęśliwie złożyło, że po tych 15 latach znowu pojawię się w Operze Leśnej w koncercie #YOU ARE THE CHAMPIONS - opowiada Łukasz Zagrobelny, piosenkarz.

Koncert #YOU ARE THE CHAMPIONS będzie otwierał festiwal. Ma nawiązywać do bardzo aktualnych tematów - takich jak miłość, przyjaźń czy pomoc potrzebującym. Tego wieczora wystąpią też między innymi Kayah, Patrycja Markowska, Kwiat Jabłoni czy Jary Oddział Zamknięty.

Nie tylko koncerty

Sopocka impreza potrwa trzy dni, ale mowa tu tylko o części koncertowej. Czwartego dnia śpiew zamieni się w śmiech. Comedy Fest to będzie wyjątkowy wieczór komediowy, podczas którego solidną dawkę humoru zapewni między innymi Andrzej Grabowski, Marcin Daniec czy też ekipa Szkła Kontaktowego i to w jubileuszowym wydaniu.

- Nie do końca wiemy, jakie to będzie to anniversary, ale coś tam wymyślimy. Będziemy też oczywiście wracali do tego hasła przewodniego 19 sierpnia, czyli z czego śmieliśmy się przez ostatnie 25 lat - zapowiada Tomasz Sianecki z TVN24.

Muzyczna podróż w czasie

Muzycznie tegoroczny Top Of the Top Sopot Festival to będzie prawdziwa podróż w czasie. Specjalnie dla publiczności w Sopocie zespół Kombi przygotował nową aranżację swojego przeboju "Słodkiego miłego życia", który po raz pierwszy można było usłyszeć jesienią 1983 roku.

Drugi wieczór uświetnią między innymi Michał Szpak, Agnieszka Chylińska, Ralph Kamiński czy też Blue Cafe, które zagra swoje nowe utwory. - Będzie duże show - zapowiada muzyk zespołu Blue Cafe Paweł Rurak-Sokal. Tradycyjnie nie zabraknie konkursu o statuetkę Bursztynowego Słowika.

25 lat TVN

Ostatni dzień koncertów pod hasłem #ZAWSZE RAZEM to będzie muzyczne podziękowanie dla widzów z okazji 25 lat TVN. Podczas jubileuszu stacji na scenie wystąpią między innymi Kasia Nosowska, Tomasz Organek i Ewa Bem.

Top of the Top Sopot Festival potrwa od 16 do 19 sierpnia. Producentem wydarzenia jest firma Festival Group, współorganizatorem - Bałtycka Agencja Artystyczna BART. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Sopot oraz TVN Warner Bros. Discovery.

Autor: Marta Warchoł / Źródło: Fakty po południu TVN24