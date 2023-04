10. edycja Wings for Life World Run. Adam Małysz i Tomasz Zimoch zapraszają

To kolejna Wielkanoc w cieniu inflacji. Rekordowej od ponad ćwierć wieku i jedynie przypudrowanej - mówią eksperci. To, co tradycyjnie wkładamy do świątecznego koszyka, podrożało w ciągu roku średnio o 30-40 procent. Więc tradycja uginającego się stołu świątecznego to już raczej historia. A po Wielkanocy czeka wszystkich tak samo droga codzienność.

