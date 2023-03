21 marca 2023, 16:52

Minister Ziobro po raz kolejny oskarża TVN i mija się z prawdą

Minister Zbigniew Ziobro został przyłapany przez kamerę TVN na noszeniu broni. Teraz minister strzela na oślep i zarzuca stacji, że nie mówiła o sprawie innego ministra, Cezarego Grabarczyka. To pudło. Minister mija się z prawdą i to spektakularnie. Nie tylko o tamtej sprawie mówiliśmy, ale nawet to my ją ujawniliśmy.