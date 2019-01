Tylko kilka dni do 27 finału WOŚP. Pieniądze już wpływają, nowa karetka w Białymstoku

Dzieci ze szkoły specjalnej w Radowie Wielkim wróciły do klas. Nie po świątecznej przerwie, a po pożarze, który strawił budynek ich szkoły na tydzień przed Wigilią. Jeszcze zdezorientowane, nie do końca poznają nowe otoczenie. Większość uczniów to dzieci z autyzmem lub niepełnosprawne intelektualnie. Szkoła w Radowie to jedyna taka placówka w okolicy. Uczą się w niej dzieci z siedmiu powiatów województwa zachodniopomorskiego. Dlatego tak ważna jest odbudowa spalonego poddasza. A na to potrzeba aż 2 milionów złotych.

»